VLTV oranje 1 pakt de winst

Vinkeveen – Het oranjeteam 1 van VLTV bestaande uit Sophie Buiteman, Mila van Bentum, Elise Molenaar, Amy van der Tol en Liz Zaal heeft de competitie achter de rug. Elke week speelden zij voor de koppositie en werd de eerste met de tweede plaats afgewisseld.

De laatste competitiedag was bij TVM in Mijdrecht. Met nog wat stramme beentjes van de avondvierdaagse ging het vijftal toch met veel energie de wedstrijden in. Zij speelden erg sterk, de services liepen goed en ze waren deze dag lekker scherp aan het net. Na vijf ronden werd de eindstand bepaalt en waren ze eerste geworden.

Zo is de competitie in stijl afgesloten en gaan ze volgend jaar over naar de groene competitie.

Op de foto: V.l.n.r. Mila van Bentum, Sophie Buiteman, Amy van der Tol, Liz Zaal, Elise Molenaar. Foto: aangeleverd.