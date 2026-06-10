Gastouderopvang Amado bestaat 10 jaar

Regio – Gastouderbureau Amado viert dit jaar haar 10-jarig bestaan in de regio’s Uithoorn, De Ronde Venen en Aalsmeer. Het jubileum werd recent gevierd met gastouders tijdens een high tea bij Downies & Brownies in Uithoorn.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook afscheid genomen van mede-oprichtster Rieneke van Ee, die met pensioen gaat en door gastouders werd bedankt voor haar jarenlange inzet en inspiratie.

Gastouderbureau Amado werd in 2016 opgericht door moeder en dochter Rieneke van Ee en Femke van Tilburg-Tonen, vanuit de overtuiging dat gastouderopvang een waardevolle, huiselijke vorm van kinderopvang is. Sindsdien begeleiden zij met veel betrokkenheid gastouders in de regio, die kinderen opvangen in een vertrouwde en kleinschalige omgeving.

Gastouderopvang onderscheidt zich door persoonlijke aandacht, een huiselijke sfeer en vaste gezichten. Kinderen groeien op in een rustige setting, waarin zij zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Voor veel ouders is gastouderopvang een bewuste keuze wanneer zij op zoek zijn naar een kleinschalige en vertrouwde plek waar hun kind zich echt gezien en thuis kan voelen.

Het 10-jarig bestaan van Amado is voor het bureau aanleiding om niet alleen terug te blikken, maar ook meer aandacht te vragen voor gastouderopvang in de regio. Femke van Tilburg-Tonen zet het bureau voort en blijft zich inzetten voor kwaliteit en persoonlijke begeleiding van gastouders in de gemeenten Uithoorn, De Ronde Venen en Aalsmeer.

Meer informatie: www.amado.nu.

Op de foto: Femke van Tilburg-Tonen. Foto: Fotostudio Ferdinand Beuse.

