Tussenstop Avondvierdaagse: even uitrusten in de cockpit

Uithoorn – De deelnemers van de Avondvierdaagse in Uithoorn kregen verleden week een wel heel bijzondere verrassing onderweg. Dankzij een samenwerking tussen Raggers en Ex-Plane werden maar liefst 1.150 wandelaars getrakteerd op een unieke tussenstop bij het ‘vliegveld’ aan de Amsteldijk-Noord in Uithoorn.

Tijdens de wandelroute kregen de kinderen de kans om een vliegtuig van dichtbij te bekijken en zelfs een kijkje te nemen in de cockpit. Daarnaast konden zij genieten van een verkoelend drankje om weer op krachten te komen voor de rest van hun wandeling.

De bijzondere tussenstop zorgde voor veel enthousiaste reacties van zowel kinderen als begeleiders. Voor veel jonge wandelaars was het de eerste keer dat zij een vliegtuig van zo dichtbij konden bewonderen.

“We zijn ontzettend trots, dat we samen met Ex-Plane een bijdrage hebben mogen leveren aan dit prachtige evenement”, aldus de organisatie.

Op de foto: Een kijkje in de cockpit tijdens de Avondvierdaagse. Foto: aangeleverd.