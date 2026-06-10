47e Dorpentocht eindigt zonnig

Regio – De 47e Dorpentocht door de uitgebreide regio eindigde beter dan de weersverwachtingen deden vermoeden. Voor de deelnemers is regen niet prettig, maar voor de vele vrijwilligers die de stempelposten bemannen is het nog vervelender. Zondag 7 juni begon grijs, maar in de loop van de dag liet de zon zich toch nog zien. Hierdoor bedachten meer mensen, dat de Dorpentocht de kans waard was om te starten en zodoende waren er toch nog 656 deelnemers.

De Dorpentocht is een evenement van verhalen. Verhalen van hoeveel keren ze hebben gefietst, hoe ze vroeger met opa en oma meegingen en nu met de kinderen fietsen. Verhalen over hoe deelnemers ontdekken hoe mooi de omgeving is waar we wonen.

De organisatie kreeg veel complimenten over de mooie tocht. Hoe goed de sfeer is bij de Dorpentocht. Vaak werd de teleurstelling uitgesproken dat het volgend jaar de laatste zal zijn. Waar de organisatie z’n best doet om de kosten zo laag mogelijk te houden, waren die dit jaar toch behoorlijk gestegen. Mede door een grote gift werd er toch 2.624 euro voor de stichting Anders Amstelland bijeen gefietst.

Laatste Dorpentocht

Volgend jaar op 6 juni 2027 wordt de laatste Dorpentocht gefietst. Een teruglopend deelnemersaantal, moeite om vrijwilligers en bestuursleden te werven en een steeds vollere evenementenkalender dwingt het bestuur om ermee te stoppen. Wel heeft het bestuur het plan opgevat om van de laatste Dorpentocht iets speciaals te maken. Daar gaat zij nu al aan werken.

Op de foto: De Dorpentocht is een evenement van verhalen. Foto: aangeleverd.