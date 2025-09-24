AKU zoekt trainers die verder kijken dan de route

Uithoorn – Wie op een doordeweekse ochtend het sportpark van Atletiek Klub Uithoorn (AKU) passeert, ziet ze lopen: een bonte stoet wandelaars, variërend van beginnende stappers tot doorgewinterde kilometervreters. Sinds 2014 biedt het AKU Wandelcentrum een plek waar techniek, conditie én plezier samenkomen. Maar achter die ogenschijnlijk eenvoudige activiteit schuilt een wereld van begeleiding, motivatie en persoonlijke aandacht. En juist daar wringt de schoen: AKU zoekt nieuwe trainers en coaches.

Meer dan een wandeling

Wandelen is populairder dan ooit. Het is laagdrempelig, gezond en sociaal. Toch is het begeleiden van een groep wandelaars een vak apart. “Onze trainers zijn niet alleen routeplanners, maar vooral motivators en verbinders”, vertelt Wim Verlaan van AKU. “Ze zorgen voor een veilige sfeer, letten op techniek en bouwen samen met de deelnemers aan conditie. Maar bovenal maken ze het leuk. Iedereen loopt op zijn of haar eigen niveau, maar we doen het samen.

Nieuwe trainers gezocht

Om de groeiende groep wandelaars te blijven begeleiden, zoekt AKU per direct enthousiaste trainers en coaches. Ervaring is mooi meegenomen, maar geen vereiste: wie bereid is een opleiding te volgen, krijgt die kans via de vereniging. “We zoeken mensen met plezier in het werken met anderen, een beetje kennis van EHBO en vooral veel enthousiasme.”

Samen verder

AKU biedt een betrokken en gezellige vereniging waar inzet écht verschil maakt. Nieuwe trainers worden onderdeel van een hecht team en krijgen volop ruimte om zich te ontwikkelen. “Wandelen bij AKU is nooit saai. We zoeken mensen die samen met ons willen bouwen aan een vitale, sociale club.”

Wie zich aangesproken voelt, kan contact opnemen via www.aku-uithoorn.nl.

Op de foto: Om de groeiende groep wandelaars te blijven begeleiden, zoekt AKU per direct enthousiaste trainers en coaches. Foto: aangeleverd.