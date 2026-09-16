Uithoorn – De kantine van Legmeervogels in Uithoorn verandert vrijdagavond 30 oktober in een spannende Halloweenwereld. Van 19.00 tot 21.30 uur staat Sportpark De Randhoorn in het teken van griezelen, dansen en plezier voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Thema ‘Haunted Hollywood’

Het Halloweenfeest heeft dit jaar als thema ‘Haunted Hollywood’. De kantine wordt volledig in Halloweenstijl versierd. Kinderen kunnen dansen tijdens de kinderdisco en hun moed testen in het levende spookhuis. Het belooft een avond te worden vol griezelen, lachen en plezier.

Het feest is uitsluitend toegankelijk voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Ouders hebben geen toegang tot het feestterrein. Tijdens het feest mogen kinderen het terrein niet zonder begeleiding verlaten. De organisatie adviseert vooraf de huisregels op de website te bekijken.

Kaarten kosten 5,75 euro en zijn uitsluitend online verkrijgbaar. Een lidmaatschap van Legmeervogels is niet nodig.

Meer informatie en de huisregels staan op www.Halloween-Uithoorn.nl.

Kaarten zijn te bestellen via e-ticket.halloween-uithoorn.nl. Een griezelige outfit is uiteraard welkom.

Op de foto: Halloweenfeest voor kinderen bij Legmeervogels. Foto: aangeleverd.