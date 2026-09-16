Hexagon Ensemble opent cultureel seizoen met Sweet Memories

Uithoorn – Vijf blazers, een piano en 36 jaar aan gedeelde herinneringen: zondag 20 september om 14.30 uur opent het Hexagon Ensemble het nieuwe SCAU-seizoen in De Schutse aan de De Mérodelaan 1 in Uithoorn. Dat belooft een bijzondere middag te worden, want dit wordt meteen het allerlaatste seizoen van het gezelschap.

Hexagon verwijst naar de zeshoekige bezetting van het ensemble: hobo, klarinet, fagot, hoorn, fluit en piano. In het programma Sweet Memories spelen de vijf muzikanten hun persoonlijke favorieten uit 36 jaar samenspel: Mozarts Kwintet in Es groot, het meeslepende Sextuor van Poulenc, het kleurrijke Kwintet van Rimski-Korsakov, Prokofjevs sfeervolle pianosolo ‘Conte de la vieille grand’mère’, delen uit Sjostakovitsj’ ‘Lady Macbeth uit het district Mtsensk’ en als uitsmijter de beroemde ‘Schilderijen van een Tentoonstelling’ van Moessorgski, speciaal bewerkt door componist en arrangeur Kees Olthuis. Een programma vol lyrische verfijning, drama en kleur, dat het publiek gegarandeerd in vervoering brengt.

Abonnementen en losse kaarten zijn het hele jaar door online te bestellen via www.scau.nl. Losse kaarten à 18 euro zijn ook te koop in de Read Shop in winkelcentrum Zijdelwaard, naast Jumbo. De resterende kaarten worden een half uur voor aanvang van de voorstelling aan de zaal verkocht. Jongeren onder 16 jaar betalen 11 euro per evenement.

Op de foto: Het Hexagon Ensemble. Foto: aangeleverd.