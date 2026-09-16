Filmtheater Gerrit doet mee aan landelijke filmactie Bioscoop 10-daagse

Uithoorn – Samen lachen, stil worden, ontroerd raken of na afloop nog even napraten over een mooie film. Juist die gezamenlijke beleving staat centraal tijdens de landelijke Bioscoop 10-daagse, die van vrijdag 18 tot en met zondag 27 september wordt gehouden. Ook Filmtheater Gerrit in Uithoorn doet mee.

Onder het motto ‘Film beleef je samen’ zetten zo’n 150 bioscopen en filmtheaters in Nederland hun deuren extra in de schijnwerpers. Het volledige filmaanbod doet mee. Van grote internationale publieksfilms en Nederlandse premières tot documentaires, familiefilms en bijzondere arthousetitels. Daarmee is er voor uiteenlopende smaken dagelijks iets te kiezen.

Een bezoek aan het volledig door vrijwilligers gerunde Filmtheater Gerrit is bovendien meer dan alleen een film bekijken. In de donkere zaal ontstaat een gedeelde ervaring, waarbij onbekenden voor even dezelfde emoties beleven. Extra aantrekkelijk is de actie van maandag tot en met donderdag: het tweede kaartje is gratis. Het volledige programma van Filmtheater Gerrit staat op www.filmtheater-gerrit.nl.

Op de foto: Filmtheater Gerrit in Uithoorn. Foto: aangeleverd.