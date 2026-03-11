Aftrap toerisme- en recreatieseizoen in De Boei

De Ronde Venen – In De Boei in Vinkeveen vond verleden week de aftrap plaats van het toerisme- en recreatieseizoen 2026. Tijdens een kleinschalige, maar inspirerende bijeenkomst kwamen lokale ondernemers uit de toerisme- en recreatiesector samen om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.

De middag werd geopend met een welkomstwoord van burgemeester Rosan Kocken, die benadrukte hoe waardevol deze bijeenkomst ook voor haar persoonlijk was. Ze vertelde dat het voor haar een mooie gelegenheid was om de ondernemers beter te leren kennen, hun verhalen te horen en een goed beeld te krijgen van de kansen en uitdagingen binnen de sector. Er was vervolgens tijdens een netwerkborrel gelegenheid om ideeën uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Hoewel de bijeenkomst bewust kleinschalig was, leidde het tot betekenisvolle gesprekken en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Op de foto: De ondernemersaftrap van het toerisme- en recreatieseizoen in De Boei. Foto: aangeleverd