Aardbeienbrug nog één avond/nacht dicht

Aalsmeer – De werkzaamheden aan de Aardbeienbrug zijn bijna gereed. Er zijn nog enkele werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voordat de brug compleet is. Zo worden de leuningen tussen de rijweg en het voetpad nog geplaatst en zullen de grote betonblokken, die nu nog voor de brug staan, ingeruild worden voor een subtielere maar duidelijk zichtbare aanrijdbescherming. Van deze werkzaamheden zal nagenoeg geen overlast zijn.

Om de verkeersveiligheid te verhogen en het gemotoriseerde verkeer te attenderen dat er ook fietsers over de brug gaan, wordt er een rode fietsstrook op het asfalt aangebracht. Deze fietsstrook wordt door middel van een rode coating op het asfalt aangebracht. De coating kan alleen aangebracht worden wanneer het wegdek droog is. Na het aanbrengen van de natte coating is het noodzakelijk dat de coating de tijd krijgt om op te drogen op het asfalt. Om de genoemde reden is het noodzakelijk dat er geen verkeer over het gecoate wegdek rijdt.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken zullen de werkzaamheden in de nacht worden uitgevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden zijn in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 augustus tussen 22.00 en 06.00 uur. Mochten de weersomstandigheden op de genoemde nacht dusdanig slecht zijn, dan worden de werkzaamheden verschoven naar de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 augustus tussen 22.00 en 06.00 uur.

Hulpdiensten, lopen, fietsen

Voor de nood- en hulpdiensten zal de brug toegankelijk blijven, zij kunnen te allen tijde gebruik maken van de gehele Uiterweg. Ook is het mogelijk om de brug te voet en met de fiets te passeren.

Pendelbusje

Om de hinder zo klein mogelijk te maken, stelt uitvoerder H. van Steenwijk tijdens de afsluiting kosteloos vervoer (pendelbusje) ter beschikking om bewoners en bezoekers van de Uiterweg vanaf de Aardbeienbrug naar de percelen te vervoeren. Wie gebruik wilt maken van deze pendeldienst kan contact opnemen met Julian van der Hoef, die bereikbaar is via 06-45646304. Wie na 22.00 uur aankomt op de Uiterweg, kan de auto parkeren op het Praamplein. “Wij weten dat wij uw geduld op de proef hebben gesteld gedurende de realisatie van de Aardbeienbrug. Maar wij willen nog één maal een beroep op u doen, en vragen uw begrip voor deze situatie”, besluit uitvoerder Julian van der Hoef van H. v. Steenwijk b.v. in een brief aan alle bewoners en bedrijven en belanghebbenden van de Uiterweg.