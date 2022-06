Aanleg glasvezelnetwerk van start in Mijdrecht

Woensdag 1 juni hebben wethouder Cees van Uden van gemeente De Ronde Venen, Karl Heinz van der Made en Edwin Schurink van DELTA Netwerk en Addy Versluis van aannemer BAM Telecom samen de eerste schop in de grond gezet in Mijdrecht. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het dorp.

Wethouder van Uden is verheugd dat de aanleg van het glasvezelnetwerk nu echt gaat beginnen: “We hebben de afgelopen 2 jaar ervaren hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. We doen nu en in de toekomst steeds meer online. Het is mooi dat de inwoners van Mijdrecht nu de keuze hebben voor glasvezel”.

Karl Heinz van der Made, directeur netwerken van DELTA Netwerk spreekt zijn dank uit naar de gemeente voor de samenwerking en het gestelde vertrouwen. Karl Heinz benadrukt: “Jaren geleden begonnen we met de aanleg van glasvezel van buitengebied tot binnenstad en leggen we glasvezel aan in de kleine dorpen en steden van Nederland. Inmiddels hebben we 1 miljoen adressen in Nederland aangesloten op ons netwerk. En binnenkort kan Mijdrecht genieten van snel internet. We verwachten eerdaags ook in een deel van Wilnis Veenzijde te kunnen starten. Glasvezel kent alleen maar voordelen voor inwoners. Het vergroot de leefbaarheid, voegt waarde toe aan woningen en maakt allerlei nieuwe digitale toepassingen mogelijk.”

Verwachte oplevering eind 2022

De aanleg van het glasvezelnetwerk wordt uitgevoerd door aannemer BAM Telecom, waarbij zij ervoor zorgen dat inwoners zo min mogelijk last van de werkzaamheden ondervinden. Projectmanager Addy Versluis van aannemer BAM Telecom:”We zijn onlangs begonnen met het schouwen van de huizen, waarbij de plaatsing van de aansluiting in huis wordt bepaald. Vandaag starten de graafwerkzaamheden in Mijdrecht. In totaal is het 55 kilometer aan graafwerk. Als het volgens planning verloopt worden zoveel mogelijk adressen in het najaar aangesloten op het glasvezelnetwerk.”

Alle woningen een glasvezelaansluiting

Iedere woning in Mijdrecht kan een glasvezelaansluiting laten plaatsen. Ook bewoners die nog niet hebben gekozen voor een abonnement op glasvezel. Hiermee worden alle woningen voorbereid op het netwerk van de toekomst. Door zoveel mogelijk adressen tegelijk op glasvezel aan te sluiten, blijft de overlast beperkt. De straat hoeft dan maar één keer ‘open’. Inwoners die belangstelling hebben voor een glasvezelabonnement, kunnen zich aanmelden via www.deltanetwerk.nl.

Communicatie over de aanleg

Samen met DELTA Netwerk communiceert aannemer BAM Telecom met de inwoners over de werkzaamheden en het plaatsen van de aansluiting in de huizen. Zodra zij gaan graven of huisaansluitingen maken, ontvangen de inwoners een brief met meer informatie. Via de postcodecheck op www.deltanetwerk.nl kunnen de inwoners met een abonnement de status en de verwachte oplevermaand voor hun adres bekijken.



Op de foto: Van links naar rechts: Edwin Schurink (projectmanager DELTA Netwerk), Karl Heinz van der Made (directeur netwerken van DELTA Netwerk), Cees van Uden (wethouder gemeente De Ronde Venen) en Addy Versluis (projectmanager BAM Telecom).