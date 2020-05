Aalsmeer gaat weer langzaam open

Aalsmeer – Op 6 mei kondigde het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan. Daarmee is een nieuwe fase van de coronacrisis aangebroken. Vanaf maandag 11 mei gaat Aalsmeer weer langzaam open. De aanpassingen zijn opgenomen in de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte

In deze nieuwe fase moet iedereen zich aan een paar eenvoudige basisregels houden: houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt, en als je benauwd bent of koorts hebt, blijven ook je huisgenoten thuis. Was regelmatig je handen.

Dat Aalsmeer steeds meer open gaat, betekent ook dat het overal weer drukker wordt. Daarvoor worden maatregelen genomen in de openbare ruimte, maar het vraagt ook iets van inwoners zelf. Zoek de drukte niet op en als u ergens bent waar het te druk is, kies er dan voor om op een later, rustiger moment terug te komen. Geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte, werk thuis en gebruik alleen voor strikt noodzakelijke ritten het openbaar vervoer.

Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt, wordt het coronavirus geen nieuwe kans gegeven en kunnen de komende tijd steeds meer beperkende maatregelen geschrapt worden.

Versoepelingen vanaf 11 mei

In aanvulling op de eerder bekend gemaakte versoepelingen voor kinderen en jongeren (school en sport) gelden vanaf 11 mei de volgende aanpassingen:

Contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten kunnen op afspraak weer aan de slag.

De bibliotheek mag weer open. Het is aan de beheerders van de locaties om plannen te maken die ervoor zorgen dat de 1,5 meter maatregel goed kan worden nageleefd en de belasting op het openbaar vervoer acceptabel blijft. Horeca op deze locaties blijven gesloten, toiletten kunnen wel worden bezocht. Houd voor de exacte heropeningsdatum de websites van de betreffende instellingen in de gaten.

Binnen- en buitenzwembaden mogen weer open. Dit is wel aan de nodige voorwaarden gekoppeld. Zoals de 1,5 meter richtlijn, gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten, toiletgebruik zo beperkt mogelijk, zwemkleding thuis aantrekken en sporttas voor de kleding meenemen. De richtlijnen worden op basis van het Protocol Verantwoord Zwemmen komende dagen specifiek uitgewerkt. Het streven is dat Zwembad De Waterlelie vanaf 18 mei beperkt en gefaseerd open gaat. Op de website van Zwembad De Waterlelie vindt u de komende dagen meer informatie.

Als de maatregel om 1,5 meter afstand te houden niet goed wordt nageleefd of niet goed na te leven is, kunnen deze voorzieningen weer worden gesloten.

Buiten sporten met 1,5 meter afstand

Buiten sporten is voor personen van 19 jaar en ouder weer toegestaan, ook in teamverband, maar wel op 1,5 meter afstand. Net als voor kinderen en jongeren geldt dat zij nog geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en geen gebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Georganiseerde buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen mogen ook weer plaatsvinden. Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt hierbij: met 1,5 meter afstand.

De voornemens van het Rijk voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juni vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-maatregelen-corona.