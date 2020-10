Aalsmeer flink in de plus: 109 corona-besmettingen!

Aalsmeer – Een flinke stijging in heel Nederland van het aantal mensen dat positief getest is op het coronavirus tussen 29 september en 6 oktober. De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland staat diep in het rood en nagenoeg dagelijks is de hoofdstad de koploper in het aantal besmette inwoners, op de voet gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Ook in de gemeenten rondom Amsterdam hebben te kampen met een stijgende lijn. In Aalsmeer zijn er liefst 51 positief geteste inwoners bijgekomen. Het aantal was 58 en is nu 109. Dit betekent dat 342,1 op 100.000 inwoners positief getest. Dit was 182,1. Er is, na weken op nul gestaan te hebben, 1 inwoner met corona opgenomen in het ziekenhuis en er valt 1 overledene te betreuren.

Uithoorn gaat al enkele weken een beetje gelijk op qua aantallen in Aalsmeer, maar deze week zijn de cijfers lager (en beter). Van 66 positief geteste Uithoornaars naar 97 deze week (plus 31). Er zijn geen overledenen, wel ook 1 ziekenhuisopname. In Uithoorn is de ‘stand’ nu 329,1 per 100.000 inwoners (was 223,9).

De grotere gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer zijn eveneens aan het plussen. Het aantal positief geteste personen zijn of lijken hoog, maar zijn procentueel qua aantal inwoners te vergelijken met Aalsmeer en Uithoorn. In Amstelveen is besmetting geconstateerd bij 344 inwoners (was 280, plus 64). Per 100.000 is dit 375,2. Er zijn 4 inwoners opgenomen in het ziekenhuis en 3 hebben het coronavirus niet overleefd.

In Haarlemmermeer zijn nu 446 besmettingen (was 330, plus 116). Per 100.000 inwoners is dit 285,9. Er zijn 2 inwoners opgenomen vanwege corona en er zijn 5 inwoners in Haarlemmermeer overleden aan het virus.

Het is duidelijk, corona raast nog driftig(er) om zich heen. Eenieder wordt gevraagd vooral de coronamaatregelen na te leven. Belangrijk blijven regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand houden, niezen en hoesten in de ellebogen, thuis blijven bij verkoudheidsklachten en het nieuwe advies: Draag een mondkapje in openbare binnenruimtes.