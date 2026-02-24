50-jarig jubileum Zonnebloem gevierd in De Willisstee

Wilnis/De Hoef – Zonnebloem Wilnis/De Hoef heeft dinsdag 17 februari haar 50-jarig jubileum gevierd in De Willisstee. De 85 gasten en vrijwilligers werden getrakteerd op koffie met een toepasselijk jubileumtaartje. Na het welkomstwoord van de voorzitter, die nog even in het kort vertelde over wie de eerste bestuursleden waren die onze afdeling opgestart hebben, kon het feest beginnen.

Allereerst een optreden van de Werelddansgroep van Senior Sport Actief met aanstekelijke dansen op heerlijke muziek. De gasten konden vanaf hun stoel lekker meedoen. Na de pauze met een drankje trad de groep nog een keer op. Toen was het tijd voor een heerlijke uitgebreide lunch en werd er bij gesproken.

Voorzitter zette Anton van Senten, die na acht jaar penningmeesterschap zijn functie neerlegde, werd vervolgens zeer verdiend in de bloemen gezet. Het was een heerlijke feestelijke dag en iedereen ging met een chocolade Zonnebloemtraktatie voldaan naar huis.

Op de foto: Zonnebloem Wilnis/De Hoef heeft dinsdag 17 februari haar 50-jarig jubileum gevierd in De Willisstee. Foto: aangeleverd.