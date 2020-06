2e Aalsmeerse schuilhut in eilandengebied Westeinder

Aalsmeer – Stichting De Bovenlanden Aalsmeer beheert nogal wat eilandjes in Aalsmeer. De meesten zijn natuur geworden, maar op sommige zijn nog seringenkwekers zoals Marcel Groeneveld actief. Hij huurt een perceel van de Bovenlanden nabij Koddes Poel. Op dit perceel hebben vrijwilligers van de stichting een nieuwe authentieke schuilhut gebouwd.

Na de voorbereidingen in een loods van Ilex kweker Karlo Buys en na het leggen van de fundering twee weken geleden, is de schuilhut nu op de seringenakker verrezen. In twee zaterdagen werd het bouwwerk daar in elkaar gezet. De hut heeft de spitse vorm welke kenmerkend is voor Aalsmeerse schuilhutten. Rick Heemskerk: “De zijkanten waar het dak op rust zijn maar één meter 36 hoog. Het dak staat er in een hoek van meer dan 45 graden op, waardoor je een scherp puntdak krijgt. Een andere maat die nogal opvalt is de hoogte van de deur van 1 meter 66. Je moet dus echt bukken om je hoofd niet te stoten.”

Nikki van der Meer vult aan: “Toch merk je dat niet als je in de hut bent, dan valt de ruimte wel mee. Langs weerszijden zijn smalle banken aangebracht en daar kon je lekker uit de wind en regen zitten om bij te komen van het zware werk en om een boterham te eten.” Er werd geen bijzonder hout gebruikt voor de hut, de hut is van vuren.

Cees van Leeuwen: “We hebben alle houten delen wel twee keer goed in de zwarte beits gezet. Dat is nodig om ze tegen weer en wind te beschermen. Die zwarte kleur hoort er echt bij en werd ook wel gebruikt voor schuren of klompenhokken bij huizen.” Een soortgelijk project werd vorig jaar door dezelfde vrijwilligers uitgevoerd op een eiland bij de Kleine Brug. Het werk aan de tweede hut ging vlotter dan bij de eerste, toen alles nog nieuw was. Het is bijzonder dat een team van overwegend jonge mensen nu de ervaring heeft om de oude Aalsmeerse schuilhut weer tot leven te laten komen in het eilandengebied van de Westeinderplassen.