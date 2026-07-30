Hobbelen over fietspad Hornweg, renovatie in planning

Aalsmeer – De miserabele staat van het fietspad naast de Hornweg is al geruime tijd een grote ergernis voor gebruikers er van. En dat zijn niet alleen bewoners, ook veel andere inwoners en scholieren fietsen nagenoeg dagelijks over deze verbindingsroute tussen Aalsmeer en Amstelveen. De bewoners van de Hornweg hadden goede hoop dat de opknapbeurt niet lang meer op zich zou laten wachten. Na de realisatie van de rotonde bij de kruising met de Machineweg werd aan hen verteld dat de Hornweg aangepakt zou gaan worden. Maar tot nu toe is het nog steeds hobbelen en bobbelen. “Vanwege de slechte staat gaan fietsers ook op de weg rijden en aangezien de auto’s hier soms 70 of zelfs 80 rijden levert dit, vooral bij regen en in het donker, gevaarlijke situaties op”, aldus een bewoner. “Ik nodig mensen van de gemeente die hier verantwoordelijk voor zijn uit een rit te maken langs de putdeksels (liggen hoger), afvoergootjes (liggen veel lager) en de stukken waar de bomen het pad omhoog duwen en de tegels er verzakt bij liggen.”

Renovatieproject

Maar, dit fietstochtje blijkt allang gemaakt te zijn, zo leert de navraag: “De gemeente is bekend met de slechte staat van het fietspad langs de Hornweg. Zowel het fietspad als de weg zelf zijn toe aan renovatie. Hiervoor staat een renovatieproject op de planning en de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen is nog onzeker en onder andere afhankelijk van wanneer de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg klaar zijn.”

Investeren in fietsnetwerk

En zo staat in de begroting van de gemeente voor 2026 geschreven: “Naast investeringen in het wegennet en het openbaar vervoer is het ook belangrijk om het hoofdfietsnetwerk op orde te krijgen. Veel fietsroutes in Aalsmeer zijn smal en uitgevoerd in tegelverharding, die lang niet altijd in goede staat verkeren. Deze paden vergen veel onderhoud en het comfort voor fietsers is ver te zoeken. Daar komt bij dat er veel kabels en leidingen en boomwortels onder de fietspaden liggen, waarbij aanpassing van het profiel, verbreden van fietspaden en verleggen van kabels lang niet altijd kan.”

En het positieve nieuws: De gemeente richt zich in 2026 op het verbeteren van een vijftal routes. En dit zijn het Bielzenpad, (fietspad op dijkje tussen nieuwbouw en atletiekbaan, ook echt aan een opknapbeurt toe) en de Hornweg. In Kudelstaart worden de fietspaden langs de Hoofdweg, Mijnsherenweg en Kudelstaartseweg aangepakt.

Oplappen/onderhoud

Aangezien de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg nog wel even duren, blijft het vooralsnog even bij oplappen van het Hornweg fietspad als nodig. Het (lange) geduld gaat wel beloond worden, want het gaat gladjes à la Zwarteweg worden: “De gemeente streeft samen met de Vervoerregio naar comfortabel en veilig doorfietsen over asfalt of beton, met voldoende brede en verlichte paden en zo veel mogelijk voorrang”, aldus ook geschreven in de begroting. De gemeente blijft tot de renovatie begint natuurlijk wel onderhoud uitvoeren om het fietspad veilig te houden.

Gevaarlijke situaties melden

Inwoners die gevaarlijke situaties tegenkomen, zoals losliggende tegels (op het fietspad van de Hornweg maar ook elders in Aalsmeer en Kudelstaart), worden gevraagd dit te melden via FIXI of telefonisch bij het Klant Contact Centrum.

Foto: Redactie Aalsmeer (Fietspad Hornweg).