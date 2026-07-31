Cheque voor ThamerThuis van TV Kudelstaart

Kudelstaart – Van 18 tot en met 26 juli is op het tennispark van tennisvereniging Kudelstaart weer het jaarlijkse Open Dubbeltoernooi georganiseerd, waarbij de open toernooicommissie geen klagen had over de ontvangen inschrijvingen. Traditioneel wordt het tennispark elk jaar versierd volgens een bepaald thema en dit jaar was dat thema Roland Garden. Bij aankomst op het tennispark kon men dan ook meteen getuige zijn van de vele werkelijk prachtig opgemaakte bloemstukken, die in combinatie met de vele soorten vlaggen garant stonden voor een uitermate gezellige – en vrolijke entourage.

Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer een goed doel financieel gesteund, waarbij de keuze was gevallen op Hospice ThamerThuis, Door een deel van het inschrijfgeld van alle deelnemers en een substantiële bijdrage via het bestuur van de tennisvereniging kon er door voorzitter Eef Niezing en open toernooicommissielid Antoinette Wijnands een cheque van 2.500 euro worden overhandigd aan bestuurslid mevrouw Molster.

Naast de baan kon iedereen elke dag genieten van de door verschillende kookploegen heerlijk bereide maaltijden, die dan ook gretig aftrek vonden. De weergoden waren in een opperbest humeur en de run op de vloeibare consumpties was dan ook bijzonder groot. Op de weg vol hobbels richting finales werd in alle categorieën veel strijd geleverd met als climax een helaas nu en dan natte slotdag.

Na het druk bezochte op zondag georganiseerde finalistenontbijt werden vervolgens 20 finales gespeeld, waarbij aan de massaal opgekomen toeschouwers prachtige partijen werden voorgeschoteld. Na de prijsuitreiking volgde nog de bekendmaking van de winnaars van de loterij, waarbij men kans maakte op het winnen van 3 prachtige prijzen. Alle vrijwillig(st)ers kunnen weer met trots terugkijken op een zeer geslaagd Open Dubbeltoernooi Kudelstaart 2026.

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Foto van links naar rechts: Eef Niesing (voorzitter), Marouska Molster (ThamerThuis), Antoinette Wijnands en Wim Hulsbos (toernooicommissie TV Kudelstaart). Foto: aangeleverd