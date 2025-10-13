24e editie Kunst in De Kwakel

De Kwakel – Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober staan van 12.00 tot 17.00 uur de deuren open van maar liefst 11 locaties in en rondom De Kwakel voor de 24e editie van Kunst in De Kwakel.

Bezoekers kunnen genieten van een grote verscheidenheid aan kunst: keramiek, foto’s, (bronzen) beelden, ecoprints, sieraden, textielwerk, handgemaakte kaarsen en meer. En zoals ieder jaar is ook de populaire kerstshow weer van de partij.

Op verschillende locaties worden bovendien leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd.

Meer informatie en de complete route zijn te vinden op kunstindekwakel.nl