2 Nieuwe exposities in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum in zijn vanaf zaterdag 17 oktober twee nieuwe tentoonstellingen te zien. De ene expositie biedt een fascinerend kijkje in het verleden, de andere brengt werk van verschillende hedendaagse kunstenaars voor het voetlicht.

Alles loopt anders dit jaar, ook het Flower Art Museum heeft door corona flink moeten schuiven in de programmering. Toch is het gelukt om dit najaar twee nieuwe tentoonstellingen te presenteren, die in kwaliteit niet onder doen voor eerdere exposities. De tentoonstellingszalen zijn ruim opgezet, zodat niet alleen de kunst, maar ook bezoekers de ruimte krijgen en het bezoek veilig kan plaatsvinden.

Affiche Csizik-collectie.

Zeg het met bloemen

In de tentoonstelling ‘Zeg het met bloemen’ geeft het museum een eerste impressie van de Csizik-collectie. Deze collectie omvat een unieke verzameling affiches van bloemententoonstellingen, bijeengebracht door tuinbouwcoryfee A.P. Csizik. De collectie werd dit jaar door Bloemenbureau Holland geschonken aan het Flower Art Museum en bevat onder meer een groot aantal prachtig geïllustreerde affiches uit de eerste helft van de 20e eeuw. Samen vormen zij een schatkamer waarin het bloemrijke verleden van Nederland, de promotie van deze sector en de creatieve verbeelding van uiteenlopende kunstenaars samenkomen. In de tentoonstelling toont het museum circa 50 affiches als een eerste impressie van de totale collectie (die ongeveer 170 exemplaren telt). Bij de werken wordt tekst en uitleg gegeven over de ontwikkeling van de bloemenpromotie. Ook zijn er historische films te zien, pure nostalgie en tegelijkertijd een boeiende reis terug in de tijd.

Werk van Nikkie le Nobel.

De aarde lacht in bloemen

Met de tweede tentoonstelling hoopt het museum bezoekers een sprankje hoop te bieden. De coronacrisis brengt veel ellende, maar heeft ook een paar waardevolle dingen laten zien. Bijvoorbeeld dat de natuur opleeft als de mens een stapje terug doet. Terwijl iedereen afgelopen voorjaar tot stilstand kwam, werd de lucht schoner, keerde de stilte weer en waagden flora en fauna zich op onvermoede plaatsen. Met dit als vertrekpunt selecteerde het museum vijf kunstenaars die elk op hun eigen manier de natuur de ruimte geven in hun werk. Waar dat toe leidt? In ieder geval tot een bloeiende en verrassende wereld vol schoonheid. De expositie draagt de titel ‘De aarde lacht in bloemen’, naar een beroemde dichtregel van schrijver en filosoof Ralph Waldo Emerson. Een tentoonstelling met kunst om bij weg te dromen, vanuit het idee dat de natuur gekoesterd moet worden. De exposerende kunstenaars zijn Eelco Brand, Martin Groen, Katinka van Haren, Nikkie le Nobel en Mireille Schermer.

Werk van Eelco Brand.

Reserveren verplicht

De tentoonstellingen beginnen zaterdag 17 oktober en duren tot en met 10 januari. Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren). Openingstijden zijn van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Entree is 6 euro per persoon, met Museumkaart 50% korting en kinderen tot en met 14 jaar gratis. Vooraf tickets reserveren is verplicht en kan via www.flowerartmuseum.nl of telefonisch via 0297-364400 (tijdens openingstijden). Het museum houdt zich aan de RIVM-richtlijnen. Bezoekers worden verzocht een mondkapje te dragen. Meer informatie is te vinden op de website.