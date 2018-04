Zwemseizoen op 1 mei officieel van start

Amstelland – Het zwemseizoen start dit jaar officieel op dinsdag 1 mei en loopt tot 1 oktober. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd. Actuele informatie over de zwemplekken staat ook dit zwemseizoen weer op de website www.zwemwater.nl.

Controle op zwemwater

Tussen 1 mei en 1 oktober 2018 wordt minimaal één keer per maand de waterkwaliteit van officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dat nog vaker bijgehouden. Een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod wordt afgegeven als de waterkwaliteitsmetingen daartoe aanleiding geven. Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden. Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op de website. U kunt hiervan ook de apps downloaden via de App Store (voor iOS) of de Playstore (voor Android). Vragen over zwemwater? Bel tijdens kantooruren het algemene telefoonnummer van de RUD NHN: 088-1021300.Negatieve zwemadviezen en zwemverboden worden bovendien gemeld via Twitter: @ZwemwaterRUDNHN.

Toezicht

De toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van deze zwemlocaties wordt, namens de provincie Noord-Holland, uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).