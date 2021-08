Zwaaien, bellen en ronkende bromfietspijpjes

Aalsmeer – Toch een georganiseerd gevoel bij het ongeorganiseerd rondje Haarlemmermeer. Dat was alom het veel gehoorde geluid van de bromfietsers en -sters. Afgelopen zondag 22 augustus was dan eindelijk een reden om de oude bromfiets uit de schuur te halen, verse lucht in de bandjes te pompen en een mooi vonkje op de bougie te maken om vervolgens links- of rechtsom een rondje Ringvaart te rijden.

Al met al een geslaagd ongeorganiseerd evenement. Naar schatting 65 deelnemers, elke kilometer één. Voor het team van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap was het precies zoals ze verwacht had. Elkaar onverwacht tegenkomen, zwaaien en bellen. Bij niet geplande rustpunten even stoppen en elkaar treffen, brommers kieken.

Genieten van de omgeving, kijken naar langsvarende scheepjes en veel enthousiaste toeschouwers die de oren spitsen voor het bekende geluid wat een Zundapp, Kreidler of Honda maakt. Bij de stops vriendelijke personen die dan vertellen dat ze vroeger ook een Puch of oude Thomos hadden. Tja, en dan spijt hebben dat deze toch verkocht of weggegeven is.

Het was droog, de zon liet zich zelfs af en toe zien. De oude tweewielers kunnen nu weer op hun bok staan. Wachten op een volgend rondje. Iedereen heeft genoten, lachende gezichten. Op enkele deelnemers, die met pech stonden na, zij gaan zeker sleutelen aan hun ‘trots’.