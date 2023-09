Zonnige modeshow tijdens High Tea in Thamerkerk￼

Regio – Afgelopen zondag 10 september organiseerde De Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen een wervelend Mode Event in het historische Thamerkerkje in Uithoorn. De opbrengst was bestemd voor Stichting Haarwensen. Haarwensen schenkt haarwerken aan kinderen die kaal zijn door een medische achtergrond. In de ochtend is de kerk geheel ingericht, om in de middag tijdens de uitgebreide High Tea de nieuwe damescollectie van Wonderful Fashion uit Noorden te bewonderen. De mannequins showden dan ook met veel enthousiasme de nieuwe wintercollectie. Dankzij de vele lokale sponsoren was ook de loterij een groot succes. Hierdoor kon aan het eind van de middag bekend gemaakt worden dat Stichting Haarwensen blij gemaakt gaat worden met een bedrag van €2700,-. De Soroptimistclub dankt alle sponsoren en deelnemers, voor het mede mogelijk maken van deze opbrengst. Ook dankt de club De Thamerkerk voor het beschikbaar stellen van de prachtige locatie. Dit heeft de middag extra sfeervol gemaakt