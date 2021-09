Zonnebloem Mijdrecht Eindelijk weer op vakantie

Van 6 t/m 10 september is een aantal gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Mijdrecht op vakantie geweest naar Lage Mierde. De vakantiewerkgroep heeft er heel veel tijd en energie in gestoken om deze vakantie te laten slagen. Aan alles was gedacht. Het transport, de locatie en de diverse excursies. Op maandag vertrokken ze om 10.00 uur met de bus richting Lage Mierde.

Ze verbleven in het oude Parochiehuis. Dit huis is helemaal verbouwd en aangepast voor mensen met een fysieke beperking. Zo zijn de badkamers groot en is er een lift aangebracht. De hele week was strak ingedeeld met diverse excursies zoals een bezoek aan de Biesbosch, museum in Eindhoven, safaripark de Beekse Bergen en nog veel meer.

Op dinsdagavond kwam er een harmonieorkest optreden.

Ook was er de traditionele verwenmiddag en de bonte avond waar liedjes werden gezongen onder begeleiding van 2 muzikanten. Elke dag zorgden de vrijwilligers voor een ontbijt, lunch en diner.

Jammer genoeg kwam vrijdag alweer een einde van deze gezellige week.

De week werd afgesloten met een bezoek aan de residentie in Mijdrecht waar ze werden getrakteerd op soep, brood en een drankje.

Nogmaals hulde aan de organisatie en alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om deze vakantieweek te realiseren. En natuurlijk de sponsors het Ronde Venen fonds en de Rikistichting.