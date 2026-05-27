Mijdrecht – Zaterdag 30 mei opnieuw een grote Comedy Night in ‘t Oude Parochiehuis aan Bozenhoven 152 in Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur kunnen bezoekers rekenen op een avond vol stand-up comedy met zowel gevestigde namen als opvallend nieuw talent uit de Nederlandse comedywereld.

De eerste editie, die in maart plaatsvond, werd enthousiast ontvangen en trok veel comedy liefhebbers uit de regio. Voor organisator Jasper de Bruijn was dat reden genoeg om samen met de uitbater van ’t Oude Parochiehuis verder te bouwen aan het concept. Het doel is om van de Comedy Night een terugkerend evenement te maken dat zorgt voor volop entertainment en lachmomenten in De Ronde Venen.

De line-up bestaat uit Johan van Gulik, Lenio Hoogduin, Rens Bosma, Julius Zuijdendorp, Gwen Eckhaus en Remco Verwaijen. Samen zorgen zij voor een gevarieerd programma met scherpe grappen, publieksinteractie en herkenbare verhalen.

Johan van Gulik behoort al jaren tot de gevestigde namen binnen de Nederlandse comedyscene en was onder andere te zien bij televisie-programma’s zoals Jensen. Lenio Hoogduin combineert comedy met presentatiewerk en acteren en brengt een energieke stijl met invloeden vanuit zijn Zuid-Amerikaanse achtergrond. Julius Zuijdendorp, halve finalist van de Comedy Talent Award, staat bekend om zijn frisse en absurdistische kijk op alledaagse situaties.

Daarnaast maken ook Rens Bosma, Remco Verwaijen en Gwen Eckhaus deel uit van het programma. Bosma onderscheidt zich met veel zelfspot en scherpe observaties, terwijl Eckhaus met haar droge delivery en sterke podiumpresentatie telkens weet te verrassen. De avond wordt aan elkaar gepraat door Jasper de Bruijn, een ervaren comedian en MC met een sterk gevoel voor improvisatie en timing.

Tickets: www.oudeparochiehuis.nl.

Op de foto: Comedy Night terug in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.