Zondag Dance Classics Show afterparty!

Aalsmeer – De tijd vliegt, het is alweer een maand geleden dat in The Beach groots de finale van de Dance Classics Show is gehouden. De zaal was prachtig aangekleed met plaatjes, een knusse dansvloer en een heuse zithoek voor degenen die even op adem wilden komen of ‘gewoon’ gezellig wilden kletsen. Het was tot slot een weerzien van (oude) bekenden.

In rap tempo waren alle kaarten voor dit feestje met de Vinyl-boys Kees Markman en Marcel Wilkes uitverkocht. Tegen velen moest helaas, helemaal vol, gezegd worden. Maar, zoals al aangekondigd, er is nog de afterparty. Deze is aanstaande zondag 12 november In de Zotte Wilg aan de Uiterweg 27a.

Wie van muziek uit de jaren zeventig tot negentig houdt, is er natuurlijk bij! De dj’s Kees en Marcel draaien bekende dance hits, alleen platen (vinyl) en verzoekjes worden ingewilligd. De bakken met platen zullen klaar staan om in te snuffelen en vast en zeker dat diverse platen leuke herinneringen aan ‘vroeger’ zullen opleveren.

Iedereen is aanstaande zondag welkom. Het schijnt een regenachtige dag te worden, maar met de muziek van Kees en Marcel word je vanzelf vrolijk en vergeet je het slechte weer buiten. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis. Kom wel op tijd, vol is vol. Kijk voor meer informatie op www.danceclassicsshow.nl.

Foto: De finale van de dance classics show in The Beach was super gezellig. Aanstaande zondag 12 november gaan Kees en Marcel weer een feestje ‘bouwen’. En wellicht komt Jan de Groot (vroeger dj in de Pannebar) ook nog even langs… Foto: www.kicksfotos.nl