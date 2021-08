Zondag atletiekfeest bij AVA

Aalsmeer – Atletiekvereniging Aalsmeer is trots op het nieuwe AVA clubgebouw dat eind november 2020 digitaal werd geopend. Maar een echt feest is natuurlijk veel leuker. Alle leden, ex-leden, sponsors, en andere betrokkenen bij AV Aalsmeer en hun familieleden worden van harte uitgenodigd om op zondagmiddag 29 augustus met elkaar de realisatie van dit nieuwe clubgebouw te vieren.

’s Middags, vanaf 13.00 uur, wordt op de atletiekbaan aan de Sportlaan voor verschillende atletiekonderdelen een AVA clubkampioenschap gehouden, waaraan alle leden met hun gezinsleden van ieder niveau mee kunnen doen. Dit sportieve deel wordt rond 17.00 uur afgesloten met een ludieke Zweedse familie-estafette (eerste loper loopt 400 meter, de tweede 300, de derde 200 en de slotloper 100 meter). Hierbij kunnen broertjes, zussen, ouders en grootouders, een buurmeisje of een ‘leen-oom/tante’ meedoen. Aan het einde van deze gezellige familiedag volgt vanaf 17.30 uur een heerlijke barbecue.

Kom als het kan lopend of op de fiets, wel zo gezond en dan wordt overlast voor de bewoners van de Sportlaan voorkomen. Meer informatie over dit atletiekfeest is te vinden op www.avaalsmeer.nl.