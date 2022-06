Zon en regen tijdens 43e Dorpentocht

Amstelland – Het zat niet mee met de 43e Dorpentocht afgelopen zondag 5 juni. Eerst moest de fietstocht twee jaar worden uitgesteld vanwege corona maatregelen en als hij dan eindelijk verreden kan worden waren de weersvoorspellingen niet goed. Toch heeft de organisatie alleen maar blijde gezichten gezien. Ruim 450 deelnemers hebben genoten van wederom een prachtige Dorpentocht. De meesten zijn op tijd, rond tien uur in de ochtend, van start gegaan en hebben een groot deel van de hele route in het zonnetje gefietst. Na 14.00 uur begon het wat te druppelen en toen het na 16.00 uur wat harder begon te regenen waren nog enkele fietsers onderweg. Even voor vijf uur werd het laatste lintje uitgereikt.

De tocht ging dit keer door Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart, Burgerveen, Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Amstelveen. Er werd gefietst voor Stichting Opkikker. Een stichting die zich ten doel stelt om een gezin met een langdurig ziek kind een dag ontspanning te bezorgen. De opbrengst voor de stichting is door het lagere deelnemersaantal minder hoog dan andere jaren. Na aftrek van de kosten is er slechts 472 euro opgehaald voor dit hele goede doel. Zondag 4 juni 2023 zal de 44e Dorpentocht worden gehouden en opnieuw is het goede doel Stichting Opkikker.