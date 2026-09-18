Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer heeft weer vier wethouders. Tijdens een extra raadsvergadering is donderdag 17 september Lennart van der Plas officieel beëdigd tot wethouder door burgemeester Gido Oude Kotte. Tijdens de verkiezingen van de gemeenteraad op 18 maart dit jaar behaalde de VVD een grote meerderheid en werd besloten een tweede VVD-wethouder aan te stellen.

Het heeft enkele maanden geduurd en natuurlijk werd er volop gespeculeerd: Wie uit de fractie wordt naar voren geschoven of wordt het een bestuurder van buitenaf? Het laatste, want Lennart van der Plas is afkomstig uit Katwijk en heeft in zijn woonplaats vele jaren de VVD-fractie geleid. Lennart is 32 jaar (de nieuwe benjamin binnen het college) en houdt van wandelen.

“Hopelijk ben je ook stressgevoelig”, begon fractievoorzitter Sissy Mijwaart haar welkomstwoord. “Je krijgt onder andere verkeer in je portefeuille en in Aalsmeer betekent dit vooral rotondes en natuurlijk de Oosteinderweg en fiets- en voetpaden.” De rotonde bij de Van Cleeffkade noemde Mijwaart het ultieme knooppunt voor stuurmanskunst. De fractievoorzitter raadde Van der Plas aan om met een nuchtere en scherpe blik aan de slag te gaan. “Je zult overal waar je komt tips krijgen van inwoners.” Lennart houdt van koekjes, zo wist Mijwaart en trakteerde hem op een zakje met Aalsmeerse turfjes. Na de inwerkperiode gaat de nieuwe VVD-wethouder op zoek naar een woning in Aalsmeer. Hij krijgt de tijd om zo langzaam afscheid te nemen van Katwijk.

Na het welkom startte het officiële gedeelte met het onderzoeken van de geloofsbrieven, het vaststellen van de tijdsbestemming (wordt 100%, fulltime wethouder) en het stemmen door de raad. L.M. van der Plas kreeg 17 stemmen voor 4 tegen. Na het afleggen van de eed voor het wethouderschap was er applaus en volgde de gelegenheid om de nieuwe collega van Sven Spaargaren (VVD), Bart Kabout (CDA), Sybrand de Vries (D66) en eerste burger Gido Oude Kotte te feliciteren onder het genot van koffie/thee met gebak.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte en de nieuwe wethouder, Lennart van der Plas (foto redactie Aalsmeer).