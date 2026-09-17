De openbaring en ontdekking van Poelparels

Door Janna van Zon

Aalsmeer – De weersverwachting valt veel gunstiger uit dan wordt voorspeld, dus kan het beloofde vaartochtje met de boot van Bob van den Heuvel langs de Poel-eilanden doorgaan. Voor Bob is de Poel zijn thuis, zijn anker en het kunnen meevaren en zijn verhalen horen maakt deze dag tot een prachtige dag! De komende maanden trekken wij er samen op uit om de achtergrond verhalen van de eiland-verblijvers op te tekenen en te delen met de lezers van de Nieuwe Meerbode.

Het beloofde eiland waar het eerste gesprek plaats vindt, is overweldigend. Voor mij is het de tweede ontmoeting met Jorrit Kortenhorst – van beroep decorbouwer – maar eigenlijk is Jorrit ondanks alle successen binnen deze wereld veel meer iemand met een oprechte liefde voor de natuur. Rond te kunnen dwalen op zijn eiland is balsem voor de ziel of eigenlijk voor alles wat een mens nodig heeft om zich gelukkig te voelen en deel uit te kunnen maken van een aards paradijs. Het is ook beginnen aan een avontuur. Je voelt de oerkracht van de natuur zoals deze bedoeld is om mensen in verwondering te brengen, te verrassen en hen meer bewust te maken van de magie en dat tijd niet meer het allerbelangrijkste is in het leven.

Romanticus met 2 rechterhanden

Jorrit is een beschouwer, kan ruimtelijk denken waardoor hij in staat is alles in zich op te nemen en dat weet te transformeren tot een werkelijkheid met oog voor details. Zijn kracht ligt ook in het durven te beginnen en dat komt omdat hij het vermogen heeft om al vooraf het resultaat van zijn idee – zijn plan – tussen zijn wimpers voor zich ziet. Hij weet hoe het moet worden en zo verandert chaos in een spannende verstilling waar dieren, bomen, planten een heerlijk onderkomen vinden. Wakker worden door het geluid van vogels, de snoek in het water kunnen volgen, een dode boom weer een tweede leven geven.

De vele verscholen plekjes doen je even alle narigheid in de wereld vergeten. Het is creëren van stilte, van bewondering en eerbied voor de natuur die niet aan banden wordt gelegd maar juist alle kansen krijgt de rijkdom te tonen waarover het bezit. Jorrit is een romanticus met twee rechterhanden. Voor hem lijkt niets onmogelijk, zijn tanige lijf is ijzersterk en wat niet lukt daar zijn machines voor.

Rijkdom aan fauna en flora

Als kind wordt Jorrit al door zijn ouders meegenomen naar verre oorden en gewezen op de schoonheid en mysterie van de natuur. Deze ontdekkingstochten van flora en fauna vormen de basis voor datgene wat hij heeft gecreëerd op zijn eiland. Het kunnen zien en luisteren naar vogels zoals de lijster, de merel, de leeuwerik, de koekoek, het roodborstje en de ijsvogel.

Het gevecht volgen van een steenmarter met een Amerikaanse rivierkreeft. “Een machtig gezicht, twee dieren die rechtovereind staand laten zien wie hier de baas is.” De vleermuizen die in de schemer overvliegen. Het bestaat echt en zo dichtbij. Wat een rijkdom, wat moeten wij blij zijn met mensen in onze omgeving die met zoveel respect voor de natuur zorgen waardoor er een schoonheid ontstaat die zijn weerga niet kent.

Nieuwe bespiegelingen

Met de boot van Bob varen wij langs de mooiste eilanden, wij meren aan zodat Bob bijzondere plekjes kan fotograferen. Op een later tijdstip komen de verblijvers van deze prachtige verscholen Poelparels naar het Huiskamermuseum over hun verleden en toekomst vertellen. Het is nu al zeker dat het prachtige bespiegelingen worden.

Foto: Bob van den Heuvel (Jorrit Kortenhorst kijkt uit over de Poel vanaf z’n eiland).