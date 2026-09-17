11 Verenigingen uit Aalsmeer in actie voor Grote Clubactie

Aalsmeer – Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom leden van elf verenigingen uit de gemeente Aalsmeer in actie tijdens de Grote Clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken. Leden van Basketbalvereniging Aalsmeer, Korfbalvereniging VZOD, Muziekvereniging Flora, Sportverenigingen RKDES en SV Omnia 2000, Dansschool Happy2Dance, FC Aalsmeer, Popkoor Soundsation, Rhythmic Dreams Gymnastics, Sharon Stables en Ruitervereniging The Funny Horse gaan loten verkopen om hun clubdoelen mogelijk te maken..

Samen inzetten voor de club

“Een sterke vereniging maak je samen. Tijdens de Grote Clubactie ervaren leden heel concreet dat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Zeker voor jonge leden is dat waardevol: ze zetten zich samen in voor een doel en zien wat hun inzet voor hun eigen club oplevert. Die betrokkenheid is minstens zo belangrijk als het bedrag dat uiteindelijk wordt opgehaald”, zegt Frank Molkenboer, directeur Grote Clubactie. “Of het nu gaat om sport, cultuur of andere vormen van verenigingsleven: verenigingen zijn plekken waar mensen samenkomen, elkaar leren kennen en zich samen ergens voor inzetten. Tijdens de Grote Clubactie zie je die kracht ook terug: leden zetten zich samen in om iets mogelijk te maken voor hun eigen club. Zo helpen we verenigingen om sterk en vitaal te blijven”, vervolgt Molkenboer.

Meer opbrengst voor de club

Verenigingen houden tijdens deze editie meer over aan ieder verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Wat er met de opbrengst gebeurt, bepalen clubs zelf. Zo komt de opbrengst direct ten goede aan wat binnen de vereniging nodig is. Vanaf 19 september gaan verenigingsleden weer op pad voor de vertrouwde verkoop aan de deur. Daarnaast kunnen leden hun persoonlijke verkooplink via WhatsApp en social media delen met familie, vrienden en bekenden.

Meer dan 1 miljoen prijzen

Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging en maakt kans op één van de meer dan miljoen prijzen. De hoofdprijs bedraagt 100.000 euro. Verenigingen kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen. De trekking vindt plaats op 3 november. Na die dag kunnen lotenkopers via de website van de Grote Clubactie controleren of hun lot in de prijzen is gevallen.

Foto: Loten verkopen voor de Grote Clubactie (aangeleverd).