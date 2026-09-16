Aalsmeerse popquiz met Marco en Meindert in The Beach

Aalsmeer – Op woensdagavond 30 september is er weer een nieuwe editie van de Aalsmeerse Popquiz in The Beach. Na de succesvolle edities in 2025 en de eerste helft van 2026 organiseren Marco Lesmeister en Meindert van der Zwaard weer een sportieve, muzikale strijd en een gezellige, feestelijke avond!

Ook deze editie is weer anders dan de vorige. Zoals altijd zijn er weer zeer gevarieerde rondes met quizvragen over popmuziek. Uiteraard met geluidsfragmenten, songteksten en/of videobeelden. De quizvragen hebben betrekking op de afgelopen vijf decennia en gaan over diverse muzieksoorten. Maar altijd herkenbaar. Tenminste, die kennis zal weer getest worden. Natuurlijk zijn er mooie prijzen voor de winnende teams!

Wil je meedoen? Schrijf je team in door een email te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com met daarin vermeld het aantal mensen (maximaal 6) en de naam van je team. Toegang is 8 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Er is geen ruimtebeperking in de feestzaal, want dankzij de variabele zaal-indeling wordt er nooit een team teleurgesteld. Iedereen kan altijd meedoen! Geen wachtlijst, deelname gegarandeerd.

Volg voor hints, aanwijzingen en voorproefjes van de quizrondes alvast de ‘Aalsmeerse Popquiz’ op Facebook en Instagram. Marco en Meindert gaan er weer een leuk feestje van maken! Inloop woensdag 30 september vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a in Aalsmeer.

Op de foto: Meindert van der Zwaard (links) en Marco Lesmeister organiseren weer de Aalsmeerse popquiz in The Beach. Foto: aangeleverd.