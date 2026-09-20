Music in the Air (172): Marijke Hillebrand

Tekst en beeld: Rein van der Zee

Leimuiden – De in Leimuiden wonende Marijke Hillebrand is meestergoudsmid en edelstenenkundige. Ze creëert en repareert sieraden maar geeft ook healings met kristallen en maakt daarbij gebruik van allerlei instrumenten. De overeenkomst in de sieraden die zij ontwerpt met muziek is: dat ze beide een bepaalde resonantie hebben.

Muziek is belangrijk voor je, wanneer begon het voor jou?

“Ik wil altijd dansen om mijn emoties te uiten en zat van jongs af op jazzballet. Mijn ouders hadden een bandrecorder en een platenspeler. Ik luisterde onder andere naar de Rolling Stones, Them, Van Morrison, Sam Cooke, The Moody Blues. Later kreeg ik zelf een cassetterecorder voor mijn verjaardag. Daarmee nam ik muziek op en probeerde de teksten zo goed mogelijk uit te schrijven. Tot mijn favorieten behoorden de muziek van Doris D and the Pins, Blondie, Nena, The Dolly Dots en Doe Maar.”

Tegenwoordig bespeel je verschillende instrumenten?

“Momenteel bespeel ik vooral de handpan (die is gestemd in de natuurfrequentie 432 Hertz) De interesse in klankschalen, stemvorken, koshi’s, oceandrum, de sjamanendrum, regenstokken, en kristallen leeft bij mij omdat ze helpen met het verhogen van de frequentie tijdens healings en tijdens de meditatie op de volle maanavonden. Tijdens zo’n maanavond maak je een reis met allerlei klanken die de chakra’s positief beïnvloeden. De sieraden die ik naar ontwerp maak zijn vaak ook met een symboliek en soms ook in lichttaal ontstaan. Lichttaal is de taal van de ziel, een energetische expressie die via klanken, gebaren of symbolen helende frequenties en bewustzijnsverhoging overbrengt.”

Heb je nog meer muzikale activiteiten?

“Ik doe aan zumba, flamenco en balfolk dansen, en ik ga graag naar festivals zoals Castlefest, Zwarte Cross, Buttonpop, en ik ben regelmatig te vinden in Aalsmeer in Joppe, Bacchus, N201, om naar bandjes te luisteren.”

Heb je een leuke anekdote?

“Ik heb ooit een keer meegedaan met de Soundmixshow in café Simpel in De Kwakel en ik deed het nummer Fire van The Pointer Sisters. Wat was ik zenuwachtig, maar ik heb het toch gedaan! Tijdens een optreden van The Bob Color in het Kasteel in Alphen a/d Rijn stond de zanger opeens naast mij en duwde zijn microfoon onder mijn neus. Toen heb ik Knock On Wood maar meegezongen: wat kan je op zo’n moment anders?”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ooit wil ik harp spelen en goed West Coast Swing dansen, en misschien een jukebox in huis voor al mijn 7 inch singles, maar voorlopig heb ik mijn agenda al aardig vol staan met mijn werk in de winkel en het atelier en het organiseren van maanavonden. Natuurlijk maak ik plaats in mijn agenda voor het dansen en het uitgaan naar festivals en bandjes kijken.”

Marijke Hillebrand met de handpan.