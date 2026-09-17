Opening Kunstroute Aalsmeer met livemuziek

Aalsmeer – Dit weekend verandert Aalsmeer met de Kunstroute in één groot kunstpodium. Maar voordat bezoekers zich zaterdag 19 september gaan onderdompelen in kunst, cultuur, muziek, dans, poëzie en heel veel gezelligheid wordt groots het officiële startsein gegeven. Om 11.00 uur is iedereen welkom in de loods van Jachthaven Otto aan de Uiterweg 94 en kan genoten worden van een optreden van zanger Rick van der Kroon uit Kudelstaart. Hierna volgt de officiële opening door wethouder Sybrand de Vries van Kunst en Cultuur. De Kunstroute bezoeken kan zowel zaterdag 19 als zondag 20 september van 12.00 tot 17.00 uur.

De totaal zeventien te bezoeken locaties zijn:

* Jachthaven Otto, Uiterweg 94.

* Keramiekatelier Anneke Harting, Uiterweg 127

* De Kunstploeg/Atelier Karin Borgman, Uiterweg 185

* Atelier Annelie Klein Sprokkelhorst, Uiterweg 253a

* Historische Tuin (Uiterweg, ingang Praamplein)

* Pop-up Art Store bij Eveleens Makelaar, Punterstraat 2

* Vitrine-expositie Fotogroep Aalsmeer, tussen Zijdstraat 5 en 9.

* Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9

* De Oude Veiling, Marktstraat 19

* Keramiekatelier Carla Huson op het Stokkeland (Stommeerkade 11a)

* Gedichtentuin, Stommeerweg 13

* De Watertoren, Kudelstaartseweg 16

* Panorama Aalsmeer, langs het wandelpad aan de achterkant van het Flower Art Museum

* Atelier Steengoed Mendel, Zwarteweg 98

* Art Centre Aalsmeer, Aalsmeerderweg 230

* Atelier Afke Borgman, Aalsmeerderweg 255

* Seringenpark Aalsmeer, Ophelialaan (naast begraafplaats).

Meer informatie op: www.kunstrouteaalsmeer.nl