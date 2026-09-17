Jaarlijks onderhoud Schiphol aan Kaagbaan

Schiphol – Van maandag 21 tot en met dinsdag 29 september voert Schiphol jaarlijks regulier onderhoud uit aan de Kaagbaan. Tijdens deze periode is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. In het weekend van 26 en 27 september blijft de Kaagbaan wel inzetbaar. Vliegtuigen die normaal landen op of starten vanaf de Kaagbaan maken tijdens het onderhoud gebruik van andere start- en landingsbanen. Aan de Kaagbaan worden asfalt en markeringen geïnspecteerd en waar nodig onderhouden. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, het hemelwaterafvoer systeem wordt op verschillende locaties doorgespoeld, de omliggende grasvelden worden gemaaid en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans.

Inzet andere banen

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan maakt het vliegverkeer vaker gebruik van de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan. Afhankelijk van de wind en het verkeersaanbod kan het vliegverkeer ook gebruik maken van de andere banen, waaronder de Schiphol-Oostbaan. Hierdoor vliegen er tijdens het onderhoud tijdelijk meer vliegtuigen over de vliegroutes van deze start- en landingsbanen.

Informatie en vragen

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. BAS geeft op hun website uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden en is het informatie- en meldingencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per week (9.00 tot 17.00 uur) via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van de website. Op de websites van BAS en Schiphol wordt wekelijks informatie gepubliceerd over het vliegverkeer op Schiphol. Schiphol houdt omwonenden via een nieuwsbrief op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond het vliegverkeer op Schiphol. Iedereen kan zich via de website aanmelden voor de burennieuwsbrief.