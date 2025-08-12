Uithoorn – Het zomerfeest voor ouderen in Wijkcentrum Bilderdijkhof, Molenlaan 63 in Uithoorn, was dit jaar weer een stralend succes. Dinsdag 22 juli genoten bijna 70 gasten van een feestelijke middag vol gezelligheid, muziek en lekkernijen. Bij binnenkomst werden de gasten verwelkomd met een kleurrijke bloemenslinger, waarmee de zomerse sfeer direct werd ingezet. De middag stond bol van de activiteiten: een vrolijke bingo zorgde voor spanning en plezier, terwijl de accordeonist Harry Lakenman bekende Hollandse meezingers ten gehore bracht, met enthousiaste zang van de aanwezigen als gevolg.

Een speciaal fotomoment in zomerse setting bood de gasten de kans om een blijvende herinnering aan de middag vast te leggen. Uiteraard werd er ook goed gezorgd voor de innerlijke mens: er waren diverse hapjes en drankjes, en als afsluiter genoten de gasten van een heerlijke barbecue.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd feest, waarin ontmoeting en plezier centraal stonden. De bezoekers genoten van een onbezorgde middag met elkaar in de zomer, een periode waarin het vaak een stuk stiller is in de straat. “Het feest bracht ouderen samen en het is fijn dat zij nu de weg naar het wijkcentrum weten. We hopen hen vaker te mogen ontvangen bij andere activiteiten”, aldus Irma de Jong, vrijwilliger bij Participe Amstelland, onderdeel van Uithoorn voor Elkaar en initiatiefnemer van het feest voor eenzame ouderen.

Het Zomerfeest is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Burgemeester Kootfonds en de enthousiaste inzet van vrijwilligers en medewerkers van Wijkcentrum Bilderdijkhof. Kijk op www.uithoornvoorelkaar.nu voor meer informatie over ondersteuning en activiteiten voor ouderen en andere leeftijdsgroepen.

Op de foto: Het zomerfeest voor ouderen in Wijkcentrum Bilderdijkhof was dit jaar weer een stralend succes. Foto: aangeleverd.