CSW in dromenland na ruime overwinning

Wilnis – Het was dit seizoen nog niet eerder voorgekomen dat het elftal van trainers Vlug en Verhoef in een wedstrijd een half dozijn doelpunten produceerde. Zaterdag gebeurde het alsnog en wel tegen directe concurrent SCPB’22 uit Badhoevedorp.

De indrukwekkende 6-1 overwinning, bereikt na een 0-1 achterstand, hield de promotiedroom springlevend. CSW deed volop mee in de tweede periode, stond daarin zelfs bovenaan en mocht ook in de titelstrijd nog voorzichtig blijven rekenen, al moesten daarvoor nog flink wat puzzelstukjes op hun plaats vallen. Blijven winnen bleef hoe dan ook de opdracht.

De openingsfase verliep rommelig. Beide ploegen hadden moeite grip te krijgen op de wedstrijd, maar na een minuut of tien herpakte SCPB’22 zich beter. De bezoekers wonnen meer duels en oogden georganiseerder. De openingstreffer hing in de lucht en viel in de 26e minuut ook. Rocky Smit schoot van afstand en via een lichte deviatie was doelman Gio Santaangelo kansloos. Ongelukkig, maar gezien het spelbeeld niet onverdiend.

Niet lang genieten

Lang kon SCPB’22 niet van de voorsprong genieten. Twee minuten later stond het alweer gelijk. Zoals zo vaak was Max Oliemans de afmaker, na goed voorbereidend werk van Erkelly de Sa. Die gelijkmaker bleek het kantelpunt. CSW worstelde zich los uit de greep van de tegenstander en nam het initiatief over. Met aantrekkelijk combinatiespel creëerde de thuisploeg voor rust meerdere kansen. Oliemans, Dylan Bergkamp en Zakaria Isarti waren dicht bij een voorsprong, maar scherpte en geluk ontbraken nog. Met een 1-1 tussenstand werd de rust bereikt.

Spelbeeld anders

Na de pauze was het spelbeeld totaal anders. CSW nam het heft volledig in handen en SCPB’22 wist bij vlagen niet waar het nog moest lopen. In de 52e minuut resulteerde dat in de verdiende 2-1. De Sa omspeelde de doelman en rondde af met een echte punter. Toen nauwelijks een minuut later hands werd gemaakt in het strafschopgebied en de boosdoener met rood van het veld werd gestuurd, was de wedstrijd feitelijk beslist. Mitchell de Zwart benutte de toegekende strafschop feilloos: 3-1.

CSW rook bloed en sloeg binnen enkele minuten opnieuw toe. De Zwart haalde na een steekbal de achterlijn en legde terug op Berry Kramer, die de bal stijlvol binnenschoof: 4-1. In drie minuten tijd was het duel definitief beslist. De frustratie bij de bezoekers liep verder op toen ook Bas Pel na een elleboogzwaai met rood naar de kant moest. Vanaf dat moment werd het negen tegen elf en veranderde de wedstrijd in eenrichtingsverkeer. Met iets meer scherpte had de score nog hoger kunnen uitvallen, maar CSW beperkte zich tot twee extra treffers. Beide doelpunten kwamen op naam van invallers: Lars Wille en Mick van der Loo. De assists werden verzorgd door respectievelijk Van der Loo zelf en Dylan Bergkamp.

Zaterdag reisde CSW af naar Velsen voor de uitwedstrijd tegen laagvlieger VSV. De ranglijst zei in deze fase van de competitie weinig, waardoor waakzaamheid geboden bleef.

CSW pakte een 6-1 overwinning. Foto: aangeleverd.