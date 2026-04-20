Argon pakt drie punten tegen VSV

Mijdrecht – Argon heeft tegen concurrent VSV uit Velserbroek de punten in Mijdrecht gehouden. Na een riante voorsprong van 2-0 en mogelijkheden tot meer kwam in minuut 45 VSV toch op 2-1. Na rust was het eigenlijk veel tegenhouden maar de defensie van Argon bezweek niet onder de grote druk en hield uiteindelijk de minimale voorsprong vast. Scheidsrechter Oguzhan Yildirum, een twee-eenheid met de assistent van de gasten, was kwistig met het uitdelen van gele kaarten (9) en de kenners onder het publiek waren het niet altijd eens met zijn beslissingen.

Snel doelpunt

Al na tien minuten moest Justin Schouten geblesseerd afhaken en kon hij zich aansluiten bij de inmiddels lange blessurelijst van de Argon selectie, Milan Keizer verving hem. Een minuut alter viel het eerste doelpunt, na een prima redding van Doelman Tobias Ravelli kwam de bal via Mika Keizers bij Ritchie Zinga die vanaf rechts een prima voorzet gaf, Tristan Wallet was er om de bal in te tikken 1-0. Argon bleef doorgaan, een prima schot van Ritchie Zinga werd door doelman Roy van der Aar gepakt, maar een minuut later moest Van der Aar toch vissen toen de inzet van Tristan Wallet door een verdediger van VSV van richting werd veranderd 2-0. Nauwelijks drie minuten later kon Argon de wedstrijd definitief in het slot gooien, een schot van Raoul van Wijk kon doelman Van der Aar niet onder controle krijgen. De afstuitende de bal werd door Yannick van Doorn wel ingeschoten, maar de doellat werd spelbreker. VSV bleef natuurlijk wel aandringen en bracht echt wel de aanvallers instelling; een paar hoekschoppen zagen er gevaarlijk uit, maar Mike Nusse assisteerde doelman Ravelli eenmaal op de lijn. Doelman kon toch niet voorkomen dat in minuut 45 Joey Meijer na een voorzet van links wel erg hard en onhoudbaar doel trof 2-1.

Tegenhouden

In het vervolg moest Argon veel tegenhouden, maar kreeg ook wel mogelijkheden via Ritchie Zinga, Mike Nusse, Mika Keizers die allemaal doelman Van der Aar niet in verlegenheid konden brengen. Met nog een half uur te gaan werd Mike Nusse naar de kant gehaald en Jeroen Houwing ingezet. Er waren nog pogingen van Tristan Wallet die te hoog mikte en Mika Keizers die de doelman in de weg zag staan. Tobias Ravelli moest er tussendoor ook nog handelend optreden om zijn doel schoon te houden.

Met nog een kwartier te gaan werd Mika Keizers vervangen en mocht Luc Taal zijn debuut maken in het eerste. Argon en ook de bezoekers kregen mogelijkheden, maar een actie van Ritchie Zinga werd door de doelman verijdeld en een schot van Luc Taal werd geblokt, een actie van Milan Keizers leverde alleen een hoekschop op. Aan de andere kant werd doelman Tobias Ravelli behoorlijk op de proef gesteld, maar hij greep meerdere malen goed in. Een belangrijke driepunter voor Argon, dat zaterdag naar Leiden afreist voor een ontmoeting met UVS.

