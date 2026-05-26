Pas op voor malafide klussers in Aalsmeer

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer en de politie waarschuwen inwoners voor malafide klussers en verkopers die actief zijn in de regio. De afgelopen periode zijn meerdere inwoners slachtoffer geworden van oplichting door zogenoemde klusjesmannen, waaronder rioolontstoppers. De gemeente roept inwoners daarom op extra alert te zijn en verdachte situaties direct te melden.

Het gaat vaak om rondtrekkende, malafide klusjesmannen, die vaak (gebrekkig) Engels spreken die ongevraagd diensten aanbieden aan de deur. Zij spelen in op situaties die snel opgelost moeten worden, zoals lekkage, verstoppingen of kapotte sloten. Ook zoeken inwoners soms zelf online een monteur voor een spoedklus. In beide gevallen kan het misgaan: de klusser levert slecht of onvolledig werk, houdt zich niet aan afspraken en rekent uiteindelijk veel hogere bedragen dan vooraf is afgesproken. In sommige gevallen wordt druk uitgeoefend of geïntimideerd om direct te betalen.

Combinatie van signalen

Malafide klussers zijn vaak te herkennen aan een combinatie van signalen. Zo verlopen contacten regelmatig via een landelijk 085-nummer en zijn prijsafspraken onduidelijk of worden deze tijdens het werk verhoogd. Daarnaast stellen deze personen zich vaak alleen met een voornaam voor, dragen zij geen herkenbare bedrijfskleding en werken zij zonder duidelijk bedrijfsvoertuig. Ook komt het voor dat zij extra problemen aandragen die vooraf niet zijn genoemd, dat zij aandringen op directe betaling via een mobiel pinapparaat en dat er geen factuur wordt verstrekt.

Prijsafspraken en KvK

Inwoners worden geadviseerd alert te zijn en altijd vooraf onderzoek te doen. Vraag bijvoorbeeld in uw netwerk om betrouwbare adressen, controleer recensies op onafhankelijke websites en maak vooraf duidelijke prijsafspraken. Spreek daarbij af dat extra kosten eerst worden overlegd. Controleer ook het KvK-nummer van het bedrijf en betaal bij voorkeur niet direct.

Meld verdachte situaties

Heeft u te maken gehad met een verdachte klusser of bent u slachtoffer geworden van oplichting? Meld dit bij de politie via 0900-8844. Meldingen helpen om deze praktijken in kaart te brengen en aan te pakken.

Foto: Klusser aan het werk (aangeleverd gemeente).