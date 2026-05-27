Mijdrecht – Als je de woonwijk De Windmolen in Mijdrecht binnenrijdt, valt het meteen op: daar staat een kleurrijk mozaïekbankje prachtig te stralen in het zonlicht. Kleine steentjes in vrolijke kleuren vormen samen een bijzonder kunstwerk waar iedereen automatisch even naar kijkt. Het bankje lijkt bijna te zeggen: welkom in onze wijk.

Maar het blijft niet alleen bij het bankje. Ernaast bloeien de mooiste bloemen in allerlei kleuren. Oranje klaprozen, kattenkruid en paarse lavendel wiegen vrolijk mee in de wind. Het ziet eruit alsof er iedere dag met liefde voor wordt gezorgd. Nieuwsgierig vraagt een voorbijganger wie dit allemaal onderhoudt. Met een trotse glimlach vertelt een bewoner: “Dat doen we samen met de buurt.” Elke week helpen bewoners mee: de één geeft water aan de bloemen, de ander haalt onkruid weg en weer iemand anders zorgt dat het bankje netjes blijft. Jong en oud werken samen om de entree van hun wijk mooi en gezellig te houden.

En dat zie je terug. Het mozaïekbankje is niet zomaar een bankje geworden, maar een symbool van saamhorigheid. Een plek waar mensen even zitten voor een praatje, waar kinderen trots langs fietsen en waar bezoekers meteen voelen dat hier aandacht, warmte en verbondenheid in de wijk aanwezig zijn. Het is prachtig om te zien hoe bewoners samen iets bijzonders creëren en onderhouden. Want als iedereen een klein steentje bijdraagt, net als in het mozaïek, ontstaat er samen iets heel moois. Zo laat de wijk De Windmolen zien dat je samen sterker staat en dat samenwerking een buurt niet alleen mooier maakt, maar ook gezelliger en hechter.

Op de foto: Mozaïekbankje in De Windmolen in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.