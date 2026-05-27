Groot succes voor schoolvoetbalteams Paulusschool

Abcoude – De leerlingen uit groep 8 van de Paulusschool uit Abcoude hebben een knappe prestatie geleverd tijdens het schoolvoetbaltoernooi. Zowel het meisjes- als het jongensteam wist de regiofinale te winnen en heeft zich daarmee geplaatst voor de districtsfinale.

De teams maakten indruk met hun inzet, sportiviteit en vooral hun sterke samenspel. Onder begeleiding van enthousiaste leerkrachten en ouders groeiden de leerlingen als team en wisten zij elkaar uitstekend te vinden op het veld. Ook de jongens uit groep 6 lieten zich zien tijdens het toernooi. Zij speelden sterk en bereikten uiteindelijk een mooie tweede plaats, een prestatie waar de school ook heel trots op is.

Leerkrachten en ouders reageren enthousiast op alle teams. “Het is geweldig om te zien hoe goed de kinderen samenwerken en elkaar ondersteunen. Dat groep 8 nu door is naar de volgende ronde en groep 6 zo ver is gekomen, is meer dan verdiend”, aldus meester Dylan van groep 8. De Paulusschool kijkt uit naar de districtsfinale en wenst beide teams van groep 8 alvast veel succes.

Op de foto: Jongens en meisjes van groep 8 Paulusschool trots door naar districtsfinale schoolvoetbal. Foto: Dylan Klinkhamer.