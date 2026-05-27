Maria in de kunst en iconografie

De Ronde Venen – In het kader van het 150-jarig jubileum van het RK kerkgebouw H. Johannes de Doper van Mijdrecht/Wilnis is donderdag 28 mei om 20.00 uur in ’t Oude Parochiehuis aan Bozenhoven 152 in Mijdrecht een presentatie over Maria in de kunst en de iconografie. De presentatie wordt verzorgd door Mgr. Drs. Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht. De toegang is gratis.

Maria is bij velen geliefd. De ontelbare afbeeldingen en bedevaartplaatsen die over heel de wereld aan haar gewijd zijn, getuigen daarvan. De oudste afbeeldingen van Maria dateren uit de derde eeuw; die tonen haar vanwege de geboorte van Jezus als de Christus. Sindsdien is er een hele ontwikkeling aan voorstellingen van Maria gekomen, tot op de dag van vandaag, van grootse kunstwerken tot kleine devotionalia. Uit alle periodes van de christelijke kunstgeschiedenis zullen in een presentatie voorstellingen van Maria – in schilderingen (waaronder iconen), mozaïek, hout- of beeldhouwwerk – worden getoond en toegelicht.

Op de foto: Mgr. Drs. Herman W. Woorts. Foto: aangeleverd.