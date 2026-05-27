Geslaagde Brillen- en Ovalendag in Wilnis

Wilnis – Onder ideale weersomstandigheden vond zaterdag 24 mei de jubileumeditie van de Brillen- en Ovalendag plaats aan de Pieter Joostlaan in Wilnis; een jaarlijks evenement en oldtimermeeting voor liefhebbers van klassieke Volkswagens, vooral de oude Kever. Het evenement trok veel bezoekers en deelnemers, die genoten van de ontspannen sfeer en de diverse activiteiten. De combinatie van sportiviteit, ontmoeting en gezelligheid zorgde voor een geslaagde dag, waarin zowel deelnemers als publiek ruimschoots aan hun trekken kwamen. Het fraaie lenteweer gaf het geheel extra glans en droeg bij aan een levendige en positieve ambiance. De jubileumeditie kan daarmee worden teruggekeken als een geslaagd lokaal evenement, waarin traditie en saamhorigheid centraal stonden.