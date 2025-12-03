Zoektocht naar Staatsloterij-winnaars in Uithoorn en De Ronde Venen

Uithoorn/De Ronde Venen – In Nederland ligt in totaal maar liefst 4,4 miljoen euro aan prijzengeld te wachten op de nog onbekende winnaars van de Oudejaarstrekking 2024. Het aftellen is nu écht begonnen, want zij hebben nog tot 31 december 2025 23.59 uur de tijd om hun prijs te verzilveren.

Laatste oproep

In Noord-Holland is 765.156 euro aan prijzengeld nog niet opgehaald. In Utrecht 322.559 euro. In een uiterste inspanning om winnaars –ook in Uithoorn en De Ronde Venen – te achterhalen, doet Staatsloterij een laatste oproep aan inwoners met een winnend lot om hun prijs zo snel mogelijk te komen innen. Om deze boodschap zo duidelijk mogelijk te laten overkomen, kiezen de komende dagen vliegtuigjes het luchtruim met de oproep: ‘637.889 loten zoeken winnaar!’

Kijk in laadjes of zakken

Elk jaar komt het voor, dat winnende Oudejaarsloten niet worden verzilverd. Dat zijn bijna altijd loten die in de winkel zijn gekocht. Online gekochte loten worden namelijk automatisch naar de winnaar overgemaakt. Winnaars met een papieren Oudejaarslot kunnen zich melden bij een verkooppunt van Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is. Als winnende loten niet worden geclaimd, gaat het niet opgehaalde prijzengeld naar de afdracht van Nederlandse Loterij aan achttien goede doelen, NOC*NSF en de Nederlandse staat.

Nog één keer goed kijken

Bjorn Rosner, woordvoerder van Staatsloterij: “Dit jaar ligt nog maar liefst 4,4 miljoen euro aan prijzengeld te wachten op winnaars van de Oudejaarsloterij die zich nog niet hebben gemeld. We willen iedereen daarom op het hart drukken nog één keer goed te kijken of er thuis nog ergens – in een vergeten laadje, oude portemonnee of jaszak – een winnend lot te vinden is. Hopelijk weten we weer zo veel mogelijk prijswinnaars op te sporen. Zodat we hen, aan de vooravond van het nieuwe jaar, alsnog blij kunnen maken met hun prijs.”

Op de foto: Kijk in een oude portemonnee. Er ligt nog geld op de Staatsloterijplank. Foto: archief.