Zingen bij deuren voor Sint Maarten

Aalsmeer – Is het weer hip? In ieder geval lijkt de viering van Sint Maarten op zaterdag 11 november steeds populairder te worden. In Rijsenhout is al jaren de optocht met lampions door de straten in het dorp. De jongens, meisjes en hun ouders werden voor aanvang getrakteerd op muziek van drumfanfare Melomanie.

In Kudelstaart ging aan de optocht een kerkdienst in de St. Jan Geboorte vooraf. Het was superdruk in de kerk. De kinderen stonden te popelen om op weg te mogen gaan. Het liedje dat bij Sint Maarten hoort, was natuurlijk flink geoefend.

Ook ‘ongeorganiseerd’ wordt langs de deuren gegaan. In Oosteinde gingen diverse groepjes met lampions door de straten in de wijk. Ook in het Centrum is flink gezongen. Bewoners uit de Weteringstraat konden het zingen van het groepje meiden aan de deur wel waarderen en maakten een foto van deze vrolijke dames en natuurlijk werden de lampiondragers na het zingen getrakteerd op iets lekkers.

Foto: Carina de Vries