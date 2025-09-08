Ziekenhuis Amstelland biedt uniek kijkje achter de schermen

Regio – Ziekenhuis Amstelland – herkenbaar voor veel inwoners uit De Ronde Venen en Uithoorn – nodigt belangstellenden zaterdag 27 september uit voor een bijzondere open dag. Tussen 10.00 en 15.00 uur krijgen bezoekers de kans om op informele en gastvrije wijze kennis te maken met de veelzijdige wereld van de ziekenhuiszorg.

Tijdens deze dag opent het ziekenhuis diverse afdelingen, waaronder poliklinieken, het behandelcentrum, verpleegafdelingen en de spoedeisende hulp. Ook minder zichtbare maar cruciale onderdelen zoals radiologie, de operatiekamers en de kinderafdeling geven een inkijkje in hun dagelijkse praktijk. Zorgprofessionals staan klaar om hun expertise te delen en demonstraties te verzorgen, waarbij jong en oud op interactieve wijze betrokken worden.

Bijzonder

Wat deze open dag bijzonder maakt, is de breedte van het programma. Bezoekers krijgen inzicht in zowel de medische technologie als de ondersteunende processen achter de schermen, zoals laboratoriumonderzoek, logistiek en reanimatieprocedures. Daarnaast is de stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland aanwezig om te vertellen over hun betrokkenheid en initiatieven ter ondersteuning van het ziekenhuis. Ziekenhuis Amstelland wil met deze open dag niet alleen informeren, maar ook verbinden. Een laagdrempelige kennismaking met de zorg, waarin professionaliteit en menselijkheid hand in hand gaan.

Ziekenhuis Amstelland biedt een uniek kijkje achter de schermen. Foto: Ziekenhuis Amstelland.