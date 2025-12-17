Zevende bordspellenavond in De Quakel

De Kwakel – Bordspelliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Vrijdag 19 december van 19.30 tot 22.30 uur vindt in dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, alweer de zevende bordspellenavond plaats. Het evenement biedt een gevarieerde selectie van toegankelijke instapspellen én uitdagende expertspellen. Bezoekers krijgen bovendien uitleg en begeleiding, zodat iedereen – van nieuwsgierige beginner tot ervaren speler – kan meedoen.

Elke avond staat één spel centraal. Deze keer is dat ‘Dierenrijk’, het snelle en toegankelijke zusje van het populaire Ark Nova. In dit spel bouw je een eigen dierentuin door dieren en gebouwen strategisch te plaatsen om opdrachten te vervullen en de beste combinaties te maken.

Zelf een favoriet spel? Neem het gerust mee en deel jouw enthousiasme met andere spelers. De avond belooft niet alleen spelplezier, maar ook gezelligheid en ontmoeting.

Vragen? Stuur een bericht via WhatsApp of Signal naar Marco Redeman: 06 – 2063 4023. Of word lid van de lokale bordspelcommunity en blijf op de hoogte van toekomstige avonden.

Op de foto: Dierenrijk staat 19 december centraal. Foto: aangeleverd.