Uithoorn – Een historisch besluit sinds de oprichting van de Grote Clubactie in 1972. Het afdracht percentage naar verenigingen is verhoogd van 80% naar 85%. Deze verhoging wordt per direct toegepast op de actie van dit jaar. Hiermee benadrukt de Grote Clubactie een belangrijke financiële motor achter het verenigingsleven te zijn. Zeven verenigingen in Uithoorn ontvangen in totaal 39.451,05 euro. Legmeervogels 11.476,80, Atletiek Klub Uithoorn (AKU) 4.927,20 euro, Scouting Admiralengroep Uithoorn 4.555,20 euro, UWTC BMX 1.447,20 euro, UHC Qui Vive 8.337,60 euro, Handbalvereniging KDO 5.841,60 euro en H.S.V. Thamen 544,80 euro.

Extra steun van 1,2 miljoen euro

Met een totaalopbrengst van 24,3 miljoen euro in 2025, stijgt de totale afdracht aan het Nederlandse verenigingsleven nu tot boven de 20 miljoen euro. “Deze stap zetten we met trots”, zegt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie.

“We zien dat de actie jaar op jaar groeit en we verwachten dat die lijn doorzet. Omdat de kosten van onze loterijorganisatie stabiel blijven, heeft het bestuur van de stichting besloten om het afdracht percentage te verhogen naar 85%. Hiermee leveren we een nóg grotere bijdrage aan een financieel gezond verenigingsleven.”

Extra opbrengst

De structurele verhoging is mogelijk door de groei in lotenverkoop en ook te danken aan de blijvende inzet van duizenden vrijwilligers, lotenverkopers en lotenkopers. Sinds de oprichting bedroeg de afdracht 80%. Dit was al het hoogste afdracht percentage van alle goede doelen loterijen welke verplicht zijn minimaal 40% af te dragen. Met dit besluit profiteren verenigingen structureel van het succes van de actie. Van ieder verkocht lot van 3 euro gaat in plaats van 2,40 nu 2,55 euro direct naar de clubkas.

Financiële impuls

Als supporter van de mooiste momenten draagt de Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven al sinds 1972 een warm hart toe. Via de jaarlijkse lotenverkoop krijgen duizenden verenigingen een financiële impuls voor onder meer nieuwe materialen, activiteiten, renovaties of de realisatie van clubdromen. Verenigingen zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en bijdragen aan een groter geheel. De Grote Clubactie versterkt die waarde door leden in beweging te brengen rond een gezamenlijk doel.

Op de foto: Zeven verenigingen in Uithoorn ontvangen in totaal € 39.451,05 . Foto: Grote Clubactie.