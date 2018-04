Koninklijk ‘goud’ voor vijf inwoners

Aalsmeer – Vandaag, donderdag 26 april, zijn vijf inwoners in het Koninklijke zonnetje gezet. In het gemeentehuis zijn Rie Bakker-Brand, Willem Eveleens, Cor Knol, Jaap Kranenburg en Ruud Teensma beloond voor hun tomeloze inzet als vrijwilliger met een onderscheiding. Alle vijf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor de lintjesregen was de burgerzaal koninklijk aangekleed met oranje linten langs de balustrade en grote ronde tafels met witte kleden in de zaal.

Alle aanwezigen werden welkom geheten door burgemeester Jeroen Nobel: “Vandaag worden in heel Nederland koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Een bijzonder moment. Daarom ben ik blij dat u hier met velen bent vandaag in ons feestelijk versierde gemeentehuis. Vandaag worden vijf mensen uit Aalsmeer koninklijk onderscheiden. Vier heren en één dame. Deze vijf inwoners verdienen een lintje vanwege hun uitzonderlijke maatschappelijke prestaties. Ik zeg verdienen, want u bent ‘voorgedragen’ zoals dat heet door mensen uit uw eigen omgeving. Mensen die vinden dat u het verdient om in het zonnetje te worden gezet, omdat u zoveel voor andere mensen doet.”

Best bijzonder

“Je onderscheiden als vrijwilliger in Aalsmeer is best bijzonder. In Aalsmeer is het namelijk heel normaal dat je een ander helpt of je inzet voor de gemeenschap. Soms lees je in de krant dat het moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden, niet in Aalsmeer. In Aalsmeer hebben we nog steeds veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, kerken, ouderen of mensen die om een andere reden aandacht en zorg nodig hebben. Dankzij de vele vrijwilligers kent Aalsmeer een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dankzij de vele vrijwilligers wordt er in onze gemeente veel gedaan voor ouderen en mensen met een beperking. Dankzij de vele vrijwilligers worden er allerlei mooie evenementen in Aalsmeer georganiseerd.”

Trots op vrijwilligers

“Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat wij een sociale gemeenschap zijn waar iedereen kan meedoen en mensen zich met elkaar verbonden voelen. Daarom ben ik trots op al onze Aalsmeerse vrijwilligers”, aldus burgemeester Nobel, die vervolgens de vijf inwoners één voor één vroeg naar voren te komen. Voor allen had hij een persoonlijk woord met hierin genoemd hun inzet als vrijwilliger. Petje af trouwens. Echt vijf inwoners die voor hun kerk of organisatie onmisbaar zijn!

Mevrouw M.F. Bakker-Brand (Rie)

Mevrouw Bakker ontving de onderscheiding voor haar activiteiten voor de Protestantse Gemeente Aalsmeer/Open Hof kerk en het Zorgcentrum Aelsmeer als secretaris van de cliëntenraad en de bibliotheek van het zorgcentrum. “Beide organisaties prijzen zich gelukkig dat u zich al zolang en met zoveel toewijding voor hen inzet”, aldus Nobel.

De heer W. Eveleens (Willem)

De heer Eveleens kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange activiteiten bij de storingsdienst persoonsalarmering van Vita Amstelland en als instructeur voor nieuwe vrijwilligers. “U besteedt jaarlijks gemiddeld zo’n 500 uur aan vrijwilligerswerk. En dat al 25 jaar lang. Dit lintje heeft u dubbel en dwars verdiend.”

De heer C. Knol (Cor)

De heer Knol is beloond met de onderscheiding voor zijn activiteiten bij de PvdA, afdeling Aalsmeer, de Toneelvereniging Kudelstaart, de Buurtvereniging Hornmeer en het Wijkoverleg Hornmeer. “Ook een vrijwilliger in hart en nieren”, zo zei de eerste burger. “Een door de wol geverfde bestuurder en een sociaal bewogen en fijn mens.”

De heer J. Kranenburg (Jaap)

De heer Kranenburg heeft de onderscheiding ontvangen voor zijn activiteiten voor de Protestantse Gemeente Aalsmeer/Open Hof kerk en de Ondernemers Vereniging Aalsmeer en het bestuur MKB Amstelland. “Een plezierig mens in de omgang. Iemand waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. Een man van weinig woorden. Gerespecteerd en met respect voor anderen”, zo verwoordde Nobel.

De heer R.M. Teensma (Ruud)

De heer Teensma werd in het Koninklijke zonnetje gezet voor zijn activiteiten bij corso-buurtschap Helpt Elkander en zijn grote betrokkenheid bij Stichting Kinderboerderij. “Eén van de pijlers waar de kinderboerderij altijd van op aan kan. Uw betrokkenheid gaat heel ver. Uw verantwoordelijkheids gevoel, betrouwbaarheid en bereidwilligheid zijn van onschatbare waarde voor het goed functioneren van kinderboerderij Boerenvreugd. De ideale vrijwilliger, waar de kinderboerderij er wel honderd van zou willen hebben.”

Het officiële gedeelte werd afgesloten met het gezamenlijk proosten met champagne, uiteraard oranje van kleur. Daarna volgden onderling vele persoonlijke felicitaties. Alle aanwezigen waren het unaniem eens: Deze vijf inwoners hebben dit Koninklijke ‘goud’ voor honderd procent verdiend. Gefeliciteerd Rie Bakker, Willem Eveneens, Cor Knol, Jaap Kranenburg en Ruud Teensma!

Sjaal Kockelkorn

De gemeente wil tot slot niet onvermeld laten dat de heer Sjaak Kockelkorn ook een lintje zou ontvangen voor zijn activiteiten bij de storingsdienst persoonsalarmering van Vita Amstelland en de Protestantse Gemeente Aalsmeer/Open Hof kerk. Helaas is de heer Kockelkorn op 8 februari jl. overleden. Zijn familie heeft de oorkonde ontvangen die hoort bij de onderscheiding.