Zaterdag historische dorpswandeling

Aalsmeer – Komende zaterdag 1 juli staat er weer een historische dorpswandeling in Aalsmeer-Centrum op het programma. Gids is ditmaal oud-burgemeester Joost Hoffscholte.

In het voorjaar en de zomer wordt in de dorpskern van Aalsmeer elke maand een dorpswandeling georganiseerd door het VVV-agentschap, gevestigd in Boekhuis Aalsmeer. De wandeling voert deelnemers langs bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien interessant zijn. Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een nieuw licht op de lokale geschiedenis.

De wandeling op zaterdag 1 juli start om 11.00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Startpunt is het VVV-agentschap in het Boekhuis, Zijdstraat 12. Deelname kost 3,50 euro en een plaats reserveren kan via boekhuis@boekenhof.nl of telefonisch via 0297-324454.

De resterende dorpswandelingen in 2017 vinden plaats op 29 juli, 26 augustus en 30 september. Ook hiervoor kunt u al reserveren. De dorpswandeling is op aanvraag ook voor groepen te boeken. Kijk voor meer informatie op www.vvvaalsmeer.nl.