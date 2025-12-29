Almere/Wilnis – Xanne van Lijf heeft afgelopen zondag een knappe bronzen medaille veroverd tijdens het NK senioren judo in het Topsportcentrum Almere. De pas 18-jarige judoka uit Wilnis kwam uit in de klasse tot 78 kilo en stond voor de tweede keer op rij op het hoogste nationale seniorentoneel.

De loting was allesbehalve eenvoudig. Na een vrijloting in de eerste ronde moest Xanne het in haar eerste partij direct opnemen tegen Linde Hanstede, de regerend wereldkampioen junioren van 2025. Met sterk en aanvallend judo wist Xanne haar tegenstander onder druk te zetten, wat resulteerde in drie straffen voor Hanstede en een overtuigende overwinning.

In de halve finale trof ze vervolgens Lieke Derks, de huidige nummer een van Nederland bij de senioren in de klasse tot 78 kilo. Ondanks een sterke wedstrijd lukte het Xanne niet om door de verdediging van haar ervaren tegenstander heen te komen. Door drie straffen aan haar zijde kwam er een einde aan haar finaleambities.

In het finaleblok stond er echter nog een bronzen medaille op het spel. Tegen Isa Boersma liet Xanne zien waarvoor ze naar Almere was gekomen. Met dominante pakking en scoorde ze een yuko en later twee wazari-scores waardoor ze overtuigend de bronzen medaille won. Deze medaille is een bijzonder resultaat voor Xanne. Komend jaar ligt de focus vooral op de juniorencategorie (-21 jaar), met als doel goed te presteren op zowel het EK als het WK. Daarnaast zal ze zich ook blijven meten met de wereldtop door regelmatig deel te nemen aan seniorentoernooien.

Xanne van Lijf pakt brons bij NK-senioren judo. Foto: aangeleverd.